Велика чистка закінчилася. Що відбувається з курсом біткоїну

Bitcoin втримався / Фото: AFP

Біткоїн після недавніх курсових гойдалок, тимчасово закріпився в новому коридорі. 27 травня головна криптовалюта торгується в районі 39,5 тис. доларів за коїн, як і напередодні. Незважаючи на короткочасне падіння до 37 тис. доларів вранці, біткоїн не досяг недавніх мінімумів. Втім, і до квітневих історичних максимумів (вище 60 тис. доларів) "бітку" ще далеко.

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Падіння біткоїну зараз майже зупинилося, тому що багато трейдерів розраховують на зміну ринкових тенденцій, пише Reuters. Аналітики вважають, що сьогоднішнє падіння було відносно скромним у порівнянні з недавньою волатильністю. На думку експертів, раніше ринок знайшов нижню межу.

"Велика чистка, ймовірно, вже відбулася", – сказав аналітик IG Markets Кайл Родда.

Курс біткоїну 27 травня, за даними CoinDesk

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Нагадаємо, травневе падіння біткоїну почалося після того, як Ілон Маск заявив, що Tesla перестає приймати оплату в біткоїни через побоювання стосовно екологічності видобутку криптовалют. Раніше Маск не раз висловлювався на користь криптовалюта, тому ринок сприйняв його слова як зміна загальної позиції. Крім того, Китай ввів обмеження на майнінг і використання криптовалют, що теж підкосило ринок.

При цьому біткоїн-кити – власники 10-100 тис. монет – скористалися панікою на ринку криптовалют. Вони скупили в цілому 122,5 тис. біткоїнів на більш ніж 440 млн доларів.