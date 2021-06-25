Біткоїну спророкували обвал до 25 тисяч доларів

Ситуація на ринку криптовалюти стабілізувалася лише тимчасово, негативний прогноз JPMorgan залишився в силі

На біткоїн чекає серйозне падіння, вважають в JPMorgan / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Незважаючи на те що курс біткоїна тримається в районі 33-34 тис. доларів головну криптовалюту чекає падіння до 25 тис. доларів. Зниження котирувань може спровокувати можливий продаж паїв біткоїн-фонду Grayscale Bitcoin Trust після шестимісячного періоду блокування.

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Такий прогноз озвучили аналітики інвестбанку JPMorgan, пише Bloomberg. У поточних умовах реальна вартість біткоїна знаходиться в діапазоні 23-35 тис. доларів, підрахували фахівці.

"Незважаючи на відскок [курсу] цього тижня, ми не хочемо відмовлятися від свого негативного прогнозу для ринків біткоїна та криптовалют у цілому. Всупереч деякому поліпшенню, наші сигнали в цілому залишаються ведмежими", – відзначили експерти.

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Нагадаємо, біткоїн встановив історичний максимум в 64,8 тис. доларів 14 квітня 2021 цього року. Але за останні місяці ціна криптовалюти обвалилася на 55%.

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Як повідомлялося, нещодавно Україна увірвалася в ТОП-10 країн – лідерів за прибутком від біткоїна. Міністерство цифрової трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалют в нашій країні. Наразі законопроєкт про віртуальні активи, що вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнято тільки в першому читанні.

Втім, дозволити собі покупку біткоїна в Україні можуть лише одиниці. Про те, який в країні прожитковий мінімум, як він виросте і що це змінить, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":