Біткоіни передрекли падіння до 42 тисяч доларів

На крипторинок цього тижня – з 29 березня по 2 квітня – чекає стагнація. Помірно оптимістичний прогноз курсу біткоїну – 50-53 тис. доларів. Песимістичний сценарій – падіння до 42 тис. доларів за монету. Слідом за біткоїном буде знижуватися вартість Ethereum, Bitcoin Cash та інших криптовалют. З ранку 29 березня біткоїн торгувався на рівні 55-56 тис. доларів проти 57 тис. доларів за Bitcoin тижнем раніше.

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Прогноз сайту "Сьогодні" надав старший аналітик компанії Hamilton Алекс Шустер. За його словами, у біткоїну наразі немає підтримки для зростання курсу, але й сильний тиск з боку продавців поки що відсутній.

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При цьому після зниження курсу біткоїн може повернутися до зростання, пояснив аналітик.

"Причина песимізму полягає в тому, що ринку необхідно пройти період корекції перед набором нових позицій. Тобто можна чекати, що будь-які позитивні новини матимуть накопичувальний ефект і підтримають зростання цін дещо пізніше", – вважає Алекс Шустер.

Нагадаємо, в перспективі 2021 року українська податкова буде більш уважно моніторити активність криптоінвесторів. Річ у тому, що Національний банк запропонував відкласти прийняття закону про регулювання криптовалют через необхідність доопрацювати документ – у НБУ є питання про підтвердження походження коштів для первинної покупки криптовалюти.

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