Біткоїн злетів на 20% за тиждень – допоміг Сальвадор

Головний криптоактив тримає нову планку, а інвестори та трейдери сповнені оптимізму. Світле майбутнє побачили і для альткоїнів

Біткоїн закріпився на рівні в 40 тис. доларів / Фото: PxHere

Після визнання біткоїна платіжним засобом в Сальвадорі курс цієї криптовалюти за тиждень виріс на 20%. На піку біткоїн досягав 41 тис. доларів і в результаті закріпився на позначці 40 тис. доларів. Ринок криптовалют піднісся навіть незважаючи на невелике населення Сальвадора (всього 6,5 млн людей) і те, що міністр праці та соціального забезпечення цієї країни заявив: вони ще не готові використовувати біткоїни для виплати заробітної плати.

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За даними CoinDesk, а першій половині дня 16 червня біткоїн торгується по 40,5 долара за монету. Капіталізація криптовалюти становить 750 млрд доларів.

Курс біткоїна 16 червня

Крім того, стало відомо, що об'єднані Арабські Емірати планують до 2030 року подвоїти ВВП за рахунок криптовалют і блокчейну.

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На тлі такого оптимізму один з найбільших інвесторів в біткоїни, голова MicroStrategy Майкл Сейлор в інтерв'ю CNBC заявив, що ця криптовалюта не єдина, яку попереду чекає світле майбутнє.

Сейлор звернув увагу на те, що криптовалюти служать різним цілям. Наприклад, біткоїн він назвав "цифровою власністю", що може служити інструментом для збереження заощаджень. У другій за капіталізацією криптовалюті – Ethereum – Сейлор побачив актив, що здатний, на його думку, змінити традиційний ринок фінансових послуг.

"Якщо ви хочете побудувати будинок на міцному фундаменті, то біткоїн може стати основою – цілісною, довговічною. Ethereum намагається дематеріалізувати біржі та традиційні фінансові організації", – сказав Сейлор.

Нагадаємо, Україна увірвалася в топ-10 країн-лідерів за прибутком від біткоїну. Міністерство цифрової трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалют в нашій країні. На цей момент законопроєкт про віртуальні активи, який вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнятий лише в першому читанні.