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Біткоїн впав у ціні, а Ethereum – виріс: що сталося на ринку криптовалют

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
1 вересня, 11:20
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Поки біткоїн знижується в ціні, Ethereum додав за останню добу майже 9% і вже долає 3 500 доларів
Біткоїн впав у ціні. Колаж: "Сьогодні"
Біткоїн впав у ціні. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Cesc Maymo/Getty Images

Курс біткоїну, в середу, 1 вересня, знову знизився в ціні. За останню добу він став дешевше на 1,36%.

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До 11:00 за київським часом біткоіни торгувався на рівні 47 202 доларів

Ціна інших криптовалют

  • Ethereum – 3520 доларів (+5.16%);
  • Litecoin – 172,5 доларів (-0.26%);
  • NEO – 52,51 доларів (-1.22%).

Що відбувається на ринку

Біткоїн зачепився за 47 тис. доларів і торгується в перший день осені близько зайнятих недавно рівнів.

"Хоча поки токен не демонструє ознак початку нового штурму 50 тис. дол., сам факт знаходження на підвищених цінових рівнях стабілізує настрою учасників кріпторинка. Тим більше, індекс домінування біткоіни продовжує знижуватися, досягаючи в зараз вже 42%, що вказує на широкий інтерес покупців до альткоінам", – зазначає керівник EXANTE Україна Володимир Позній.

Позитивний настрій демонструють альткоіни з ТОП-10, і головним з них залишається Ethereum, який додає за останню добу майже 9% і долає 3 500 доларів на хвилі попиту на блокчейн проекту.

"В даному випадку позитивний імпульс могли створити NFT CryptoPunks, які уклали угоду з голлівудською командою агентів United Talent Agency (UTA). Вони будуть продавати права на використання CryptoPunks на ТБ, в кіно і в іграх. Це один з перших проектів NFT, створених на блокчейне Ethereum і до недавнього часу це була більш нішева тема, однак зараз ситуація стрімко йде в мейнстрім з ростом популярності NFT сектору", – додає Володимир Позній.

За його словами, весь попит на NFT у ту ж мить же транслюється в попит на блокчейн Ethereum.

"Отже, у міру просування сектору можна очікувати нових максимумів по ETH. Крім того, найсильнішим за силою імпульсом стане реалізація нових етапів переходу на ETH 2.0", – зазначає керівник EXANTE Україна.

Чи потрібно українцям декларувати криптовалюту

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Як розповіли в Держподатковій службі, на сьогодні криптовалюта не має певного правового статусу в Україні.

"З огляду на те, що сьогодні криптовалюта не має певного правового статусу в Україні, зокрема відсутня нормативна база для її класифікації і регулювання операцій з нею, тому підстав для її відображення декларантом в одноразовому (спеціальної) добровільної декларації немає", – відзначили в Держподатковній службі.

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А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїну":

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