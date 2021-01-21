Біткоїн стрімко падає: що діється з курсом

Біткоїн знову різко знизився в ціні після короткочасного зростання. Вартість криптовалюти вперше з 5 січня опускалася нижче позначки в 32 000 доларів – до 31 310 доларів.

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Про це свідчать дані онлайн-сервісу CoinDesk.

Станом на 16:19 за київським часом 21 січня біткоїн коштував 31 948 доларів. Падіння за добу становило 8,26%.

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Головна криптовалюта подешевшала після інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Передача влади в США відбулася, а тому інвестори перестали "тікати" в захисні активи, до числа яких деякі з них стали відносити і біткоїн.

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Крім того на ринку є побоювання, що адміністрація президента США Джо Байдена може спробувати регулювати криптовалюта, пише Reuters . В цілому аналітики попереджають, що біткоїн залишається дуже волатильним активом.

Нагадаємо, серія історичних рекордів біткоїну відбувалася в грудні-2020 року, а 6 січня 2021-го біткоїн пробив історичну позначку в мільйон гривень. Історичний рекорд на цей момент становить 41 478 доларів, він був встановлений 8 січня.

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