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Біткоїн коштує рівно нуль. Автор "Чорного лебедя" кардинально змінив думку про криптовалюту

19 липня 2021 9:50

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Ніколас Талеб переконався, що криптовалюта не змогла стати надійною страховкою від інфляції та державного регулювання

Нассім Ніколас Талеб

Нассім Ніколас Талеб / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Mohd Zakir/Hindustan Times via Getty Images

Реальна вартість біткоїна дорівнює нулю. Головна криптовалюта так і не змогла стати "валютою без уряду", страховкою від інфляції або гаванню для безпечних інвестицій. Головна причина цього – біткоїн, на відміну від золота та інших дорогоцінних металів, вимагає постійної уваги, щоб мати ціну.

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Про це заявив у своєму дослідженні "Біткоїн, валюти і крихкість" автор "Чорного лебедя ", колишній трейдер і ризик-менеджер Ніколас Талеб, пише CNBC.

"Історії фінансів відомо мало активів, які були б крихкішими за біткоїн... Вартість біткоїна - рівно нуль" , – вважає Талеб.

Він нагадав, що в 2020 році біткоїн впав нижче за ринок акцій і відновився лише після потужного вливання ліквідності. На думку Талеба, це доводить, що криптовалюта не може використовуватися для хеджування системного ризику. Крім того, біткоїн протягом свого існування показував дуже високу волатильність – до 60-100%.

Отже Талеб кардинально змінив свою думку про криптовалюту за останні роки. Раніше він говорив, що біткоїн може стати страховкою від державного контролю над грошима.

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Нагадаємо, влітку-2021 головна криптовалюта втратила близько половини ціни, знизившись з рекордних 60 тис. доларів до 32-34 тис. Нещодавно біткоїну передрекли обвал ще на 80%. Станом на ранок 19 липня біткоїн торгується на рівні 31,8 тис. доларів.

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Курс біткоїна 19 липня

Курс біткоїна 19 липня

Тим часом українці все більше захоплюються біткоїн. Нещодавно наші співгромадяни вперше випередили росіян за обсягом угод. А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":

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