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Біткоїн рветься до травневих рекордів – як змінився курс

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
16 серпня, 10:13
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Головна криптовалюта впевнено наближається до максимальних за три місяці курсових позначок
Біткоїн виріс у ціні
Біткоїн виріс у ціні / Фото: Dado Ruvic/Reuters, Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Курс найпопулярнішої криптовалюти – біткоїна – знову виріс у ціні в понеділок, 16 серпня. За останню добу біткоїн подорожчав на 2,01%. Курс вперше за три місяці наближався до позначки 48 тис. Доларів. З 20 липня Bitcoin виріс вже на 64%. Експерти вважають, що нинішня хвиля зростання курсу біткоїн ще не вичерпала себе, і криптовалюта може досягти 50 тис. доларів.

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До 10:00 за київським часом біткоїн торгувався на рівні 47 370 тис. доларів, свідчать дані CoinDesk. Ринкова капіталізація криптовалюти склала майже 890 млрд доларів.

Як змінився курс біткоїна
Як змінився курс біткоїна / Фото: CoinDesk

Ціна інших криптовалют

  • Ethereum – 3 276 доларів (+1,43%);
  • XRP – 1,29 долара (-0,64%);
  • Cardano – 2,15 долара (+0,93%).

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Оптимістичний прогноз

Уже найближчими днями біткоїн може перевищити 50 тис. доларів. Опір ринку почнеться в районі позначки в 54 тис. доларів, вважає фінансовий аналітик криптобіржі Currency.com Михайло Кархальов.

"Проблем дістатися до 50 тис. доларів у біткоїна особливо не буде, незважаючи на опір в районі 48 тис. А 54 тис. відкриє дорогу на відновлення історичного максимуму і, безумовно, ціна буде чинити опір", – зазначив Кархальов.

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Втім, в реалістичності такого прогнозу сумнівається головний стратег по криптовалюта TomiEx Анжей Ковальчук. У коментарі сайту "Сегодня" він зазначив, що вартість біткоіни в найближчі дні буде коливатися в рамках 43-47,86 тис. Доларів, тобто зростання сповільниться.

Нагадаємо, стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що у криптовалюта є потенціал досягти 100 тис. доларів за один біткоїн. Він вважає, що Bitcoin стане цифровим "золотом".

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":

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