Біткоїн подорожчав на третину: що буде з курсом найближчим часом

Криптовалюта подорожчала на хвилі ажіотажу. Чи буде це тривати?

Курс біткоїна за останній рік виріс вже на 250%, а з початку 2021 року – приблизно на 37%. І зупинятися поки не збирається. Цього тижня Bitcoin буде наближатися до 51 тис. доларів за монету. Мінімум, до якого курс може опуститися найближчими днями, – 42 тис. доларів. Причина зростання не змінилася – це маркетингова розкрутка криптовалюти.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів старший аналітик компанії Hamilton Алекс Шустер.

"Приплив нових клієнтів, нових інвесторів, а також заяви в Twitter, Facebook та інші медійні виступи знаменитостей провокуватимуть здорожчання Bitcoin. Цільовий рівень зростання до 51 тис. доларів не є остаточним, тому тотально фіксувати всі позиції і конвертувати Bitcoin в інші криптовалюта або в національну валюту сенсу немає", – вважає аналітик.

У перспективі на перший квартал орієнтири зростання Bitcoin досягають 56 тис. доларів за монету. Відповідно, гонка і зростання поки не завершилися і світ чекають нові крипторекорди, впевнений Алекс Шустер.

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Фактором ризику, за його словами, можуть стати можливі зауваження від SEC (Комісії з цінних паперів і бірж США) на адресу Ілона Маска. Якщо SEC заявить про штрафи за маніпулювання ринком, курс біткоїна може скоректуватися до 42 тис. доларів.

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Станом на 9:55 ранку 15 лютого біткоїн, за даними CoinDesk, торгується на рівні 47 380 доларів. Зараз відбувається невеликий відкат курсу після стрибка до рекордних 49 тис. доларів.

Нагадаємо, останній ривок курсу біткоїна почався у грудні-січні. Поступово курс досяг рекорду в 49 з гаком тисяч доларів, а найближчим часом у нього є всі шанси зрости до позначки в 50 тисяч.

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