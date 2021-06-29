Біткоїн не оговтався після обвалу, але вже готується до нового падіння

Більшість операцій на ринку – спекуляції професіоналів. Тому звичайним інвесторам радять триматися подалі від криптовалют

Біткоїн може впасти до 27 тис. доларів / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Курс біткоїна вже більше місяця – після травневого обвалу – рухається в діапазоні 30-40 тис. доларів. При цьому вартість головної криптовалюти наприкінці червня – на початку липня може опуститися до 27 тис. доларів. Про це сайту "Сьогодні" розповів головний стратег з криптовалют TomiEx Анжей Ковальчук. Він рекомендує звичайним інвесторам триматися осторонь від крипторинку.

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За даними CoinDesk, станом на 8:30 за київським часом 29 червня біткоїн торгувався на рівні 34,6 тис. доларів. Капіталізація ринку головної криптовалюти становила 468,5 млрд доларів.

Курс біткоіни за тиждень (дані від 29 червня)

"Bitcoin має потенціал зниження до рівня 27 тис. доларів за монету. Технічно очевидно, що будь-які покупки – занадто слабкі, і сплеск зростання ціни закінчується новими розпродажами. Це, по суті, лише спекуляція на ринку. Ціна підбирається до формального рівня підтримки, на який без зайвих новин реагує масовий споживач. Після того, як сплеск ціни проходить 16-19% позиції, закривають, фіксуючи прибуток. Таким чином ринок живе вже протягом травня-червня", – пояснив Ковальчук.

Ковальчук уточнив, що серед новин, які ринок бере до уваги, у фокусі – монетарна політика США, а не ситуація безпосередньо на крипторинку. Тобто заробити на криптовалютах зараз можуть ті спекулянти, що вміють працювати як на фондовому ринку, так і на крипторинку.

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А ось засновник стартапу Civic Вінні Лінг упевнений, що нинішню поведінка біткоїна можна розглядати як фазу накопичення енергії, завдяки якій йому вдасться прорвати рівень 100 тис. до кінця року.

Найпесимістичнішими залишаються прогнози інвестбанку JPMorgan – його аналітики вважають, що біткоіни впаде до 25 тис. доларів.

Нагадаємо, біткоїн встановив історичний максимум в 64,8 тис. доларів 14 квітня 2021 цього року. Але останніми місяцями ціна криптовалюта обвалилася на 55%.

Як повідомлялося, нещодавно Україна увірвалася дов ТОП-10 країн – лідерів за прибутком від біткоїна. Міністерство цифрової трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалюти в нашій країні. Наразі законопроєкт про віртуальні активи, який вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнятий тільки в першому читанні.

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Про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":