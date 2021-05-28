Біткоїн почав день із нового падіння – скільки коштує криптовалюта і що далі

Альткоіни дешевшають. Головна криптовалюта вже намагалася піднятися вище за психологічну позначку, але курс не втримався

Біткоїн переживає не найстабільніший період / Фото: AFP

Біткоїн почав останній робочий день тижня з чергового падіння. Незважаючи на впевненість деяких інвесторів в тому, що велика чистка на ринку криптовалют скінчилася, біткоїн знову просів до 37,4 тис. доларів. Напередодні актив робив спроби закріпитися в районі 40 тис. доларів, але не зумів довго протриматися на цьому рівні. Аналітики вважають, що курс може просісти до 35 тис. доларів

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До 8:38 за київським часом біткоїн торгувався по 36,46 тис. доларів, а трохи раніше курс опускався до 37,3 тис. доларів, свідчать дані CoinDesk.

Курс біткоїну 28 травня

Більшість криптовалют із ТОП-10 рейтингу капіталізації CoinMarketCap теж показали негативну динаміку за останні 24 години. Якщо говорити про зміни за тиждень, то найбільше падіння – у XRP (-17,85%).

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На думку аналітиків CryptoNews, біткоїн може подешевшати ще сильніше. Але ринок поки що чинить опір такій динаміці.

"Якщо буде чіткий прорив нижче 37 тис. доларів, ціна може впасти до 35 тис. доларів. З іншого боку, початковий опір знаходиться біля позначки в 39,2 тис. доларів. А основний опір – поблизу 40 тис. доларів", – підрахували експерти.

Нагадаємо, травневе падіння біткоїну почалося після того, як Ілон Маск заявив, що Tesla перестає приймати оплату в біткоїнах через побоювання стосовно екологічності видобутку криптовалют. Раніше Маск не раз висловлювався на користь криптовалют, тому ринок сприйняв його слова як зміну загальної позиції.

Крім того, Китай ввів обмеження на майнінг і використання криптовалют, що теж підкосило ринок.

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При цьому біткоїни-кити – власники 10-100 тис. монет – скористалися панікою на ринку криптовалют. Вони скупили в цілому 122,5 тис. біткоїнів на більш ніж 4,4 млрд доларів.