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Біткоїн-кіти скористалися панікою на ринку криптовалют

24 травня, 09:09

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Найвищу активність проявили покупці з США. Ринок цифрових активів вже дуже скоро відновиться після обвалу, вважають аналітики

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Біткоїн-кіти – власники 10-100 тис. монет криптовалюти – скористалися недавнім обвалом біткоїну. За час паніки на ринках вони скупили в цілому 122,5 тис. біткоїнів. За нинішнім курсом це більше 440 млн доларів. Така поведінка великих біткоїн-холдерів вселяє в ринок оптимізм стосовно подальшої долі активу, вважають аналітики Crypto.Pro.

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Велика частина трафіку на криптовалютних біржах прийшла зі Сполучених Штатів, підрахував засновник Morgan Creek Digital Ентоні Помпліано.

"Кожен раз при істотній ліквідації є хороший шанс для покупки. Я не здивуюся, якщо Bitcoin і Ethreum за тиждень відновлять те, що втратили при падінні", – додав співзасновник Three Arrows Capital Кайл Девіс.

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Втім, поки що ситуація інша. За вихідні криптовалюта подешевшала з 40 тисяч дол. до 31,1 тисячі дол. За ніч неділі курс відновився до 35 тисяч дол., але показує зниження в добовому вираженні. Станом на ранок 24 травня біткоїн знову торгується в районі 39 тис. доларів за монету, свідчать дані CoinDesk.

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Курс біткоїну 24 травня

Курс біткоїну 24 травня

Нагадаємо, раніше старший аналітик Hamilton Алекс Шустер пояснював сайту "Сьогодні", чому біткоїн – це не спосіб заощадження коштів.

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