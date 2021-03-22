Зростання – це тільки ілюзія: біткоїн падатиме після рекордів (прогноз)

Незважаючи на недавні рекорди, на тижні з 22 березня біткоїну загрожує падіння. Йдеться про глибоку технічну корекцію. Незважаючи на те, що попит на криптовалюту підтримує її курс, інвесторам потрібно частково зафіксувати свій прибуток.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.

"У момент фіксації прибутку відбувається корекція цін, що стане згубним для новачків трейдерів. Зараз період, коли підтримується інтерес і настрій для покупок та створюється ілюзія впевненого зростання. Але до максимальних технічних цілей вище рівня 58 тис. доларів за монету залишилося не більше 12- 16%. Для тих, хто працює на крипторинку, фондовому ринку це не може бути гідною метою, щоб зберігати вагомі позиції у Bitcoin", – вважає експерт.

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Станом на 10:30 за київським часом біткоїн торгувався в районі 57,4 тис. доларів, свідчать дані Coindesk. Вартість криптовалюти вже тиждень не повертається до рекордних рівнів 60-61 тис. доларів за монету.

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"Якщо на простому валютному ринку ми знаємо і розуміємо чинники для зміни волатильності, то для ринку криптовалют досі немає однозначної формули отримання сигналу на зростання волатильності", – нагадує Орищак.

Нагадаємо, в перспективі 2021 року українська податкова буде більш уважно моніторити активність криптоінвесторів. Річ у тому, що Національний банк запропонував відкласти прийняття закону про регулювання криптовалют через необхідність доопрацювати документ – у НБУ є питання про підтвердження походження коштів для первинної покупки криптовалюти.

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