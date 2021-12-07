Житло автоматично виставлять на продаж: як українців каратимуть за борги з комуналки

Разом з експертом розбираємося, що загрожує українцям, якщо довго не платити за комунальні послуги.

Що загрожує українцям за борги з комуналки / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб виконати вимоги Міжнародного валютного фонду українська влада може посилити покарання за накопичення боргів за комунальні послуги.

Рішення ухвалили у зв’язку з тим, що в Україні щорічно погіршується ситуація із заборгованістю – вона стрімко росте і на кожну українську родину приходиться 4 тис. грн боргу.

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"Сьогодні" разом з експертом розбирались, чому в Україні така кепська ситуація із оплатою послуг ЖКГ та як тепер за це можуть покарати.

Експертка з питань у галузі ЖКГ, засновниця ГО "УПС Життя в моєму місті" та голова ГО "Кирилівський Гай" Кристина Ненно зазначає, що штрафи дійсно зростуть, але лише в частині зміни інфляційної складової.

"У нас звикли за комуналку, за ті послуги, які майже неможливо відрізати, взагалі не платити і як показує досвід, найчастіше це гаряча вода та опаленні. І теплопостачальні компанії дійшли до того, що нараховують 3% на борг і додаткову інфляційну складову у вигляді пені", – каже експерт.

Тобто згідно із законодавством, надавач послуг може почати нараховувати пеню у будь-який момент, якщо не отримав кошти у зазначений термін.

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Загальний розмір сплаченої пені не може перевищити загальну суму боргу, а нарахування пені може починатись з першого робочого дня наступного, за останнім днем граничного терміну для внесення плати.

Коли звертаються до суду

Якщо споживач не платить і далі, надавач послуг може звернутися до суду, щоб примусово стягнути заборговані кошти. Наразі ця процедура проводиться спрощено, позивач надає усі необхідні документи і суд відбувається без викликання до нього боржника.

"Тобто споживач одразу отримує судове рішення у вигляді судового наказу. Як показує практика, оскаржувати цей судовий наказ дуже складно і майже неможливо", – каже Кристина Ненно.

Якщо споживач і далі не робить нічого та ігнорує судовий наказ, його виконання покладається на плечі державних або приватних виконавців, і ті вже можуть накласти арешт на майно чи рахунки.

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Але, зауважує експерт, виселити вас із житла або земельної ділянки можна лише у тому випадку, якщо ваша сума боргу становить понад 120 тисяч гривень.

Якщо ж сума перевалила за цей показник – майно автоматично виставляють на продаж.

"Сьогодні" вже розповідали, за які види комунальних послуг українці накопичили найбільші борги та писали, що споживачі масово скаржаться на якість надання комунальних послуг.