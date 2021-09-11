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Чекати на сюрпризи? Що буде з тарифами на опалення в Україні

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
11 вересня, 06:00
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Готовність до опалювального сезону в Україні нині становить 83%, розповіли в уряді
Тарифи на тепло залежать насамперед від місцевої влади
Тарифи на тепло залежать насамперед від місцевої влади / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні під час опалювального сезону 2021 – 2022 року тарифи підвищувати не планують, однак ціни на тепло формуються місцевою владою.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Тарифи на тепло формуються місцевою владою. І обов'язок місцевої влади – встановити такі тарифи, які не будуть тягарем для українців", – сказав Шмигаль.

За його словами, уряд готовий посприяти, щоб тарифи для людей не росли. Для населення ціна на газ для тепла становить 7,42 гривні з ПДВ (6,18 гривні без ПДВ), а для теплокомуненерго ціна тримається в межах 5,5 – 6 гривень за кубометр.

Коли в Україні почнуть включати опалення

У регіонах почнеться опалювальний сезон відразу ж, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль не перевищуватиме 8 градусів. А ось навесні відключають опалення в тому випадку, якщо встановлюється середньодобова температура повітря вище +8 градусів.

Які тарифи на газ чекають українців у вересні

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Ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:

  • "КиївГазЕнерджі" – 19,80 гривень за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;
  • "Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок;
  • "Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.

Є і ті компанії, які виставили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ по 8 гривень 94 копійки за кубометр.

Нагадаємо, в Україні більш ніж за півроку зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.

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