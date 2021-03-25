Зеленський відтермінував тотальну установку лічильників газу в Україні

Газорозподільні компанії поки не зможуть зупиняти поставки тим, хто відмовився від приладів обліку

Президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження термінів установки лічильників газу населенню до 1 січня 2023 року. Також відкладається обов'язок газорозподільних компаній припиняти поставки газу споживачам у разі їхньої відмови від встановлення лічильників газу.

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Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Документ передбачає введення 100% комерційного обліку природного газу. Контроль за виконанням цієї вимоги здійснює Нацкомісія з енергетики і комунальним тарифам (НКРЕКП).

Нагадаємо, відповідний законопроєкт № 4248-1 Верховна Рада прийняла в другому читанні 5 березня. Спочатку передбачалося, що лічильники газу з'являться у всіх українців до 2021 року, але цього не сталося.

Раніше в Кабміні підрахували, що на установку лічильників газу для всіх, у кого їх зараз немає, державі знадобиться 3-5 млрд гривень.

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Ті, у кого немає лічильників, зараз платять за газ за нормою споживання. При цьому ще в січні 2019 року норму споживання газу різко знизили – з 9,8 куб. до 3,29 куб. м на одну людину на місяць. Пізніше її скоротили і до 3,28 куб. м.

Варто також враховувати, що під час карантину субсидії розраховують з урахуванням підвищених на 50% норм споживання газу, електрики та води.

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