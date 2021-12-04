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Понад 46 гривень за куб! В "Нафтогазі" пояснили, кому доведеться платити такі гроші за газ

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор розділу "Гроші"
4 грудня, 15:52
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Ціни на газ для деяких українців можуть різко злетіти та змінюватися щодня
Ціни на газ для деяких українців суттєво зросли
Ціни на газ для деяких українців суттєво зросли / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні ціна на газ для тих, хто користується послугами постачальника останньої надії (ПОН), станом на 3 грудня 2021 року становила 46,7 грн за куб.

Про це повідомили у пресслужбі НАК "Нафтогазу".

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Діяльність ПОН суворо регламентована законодавством, і ціна газу для його споживачів розраховується за відповідною формулою, затвердженою постановою уряду. Тож газопостачальна компанія зобов'язана постачати газ усім своїм споживачам за цією ціною, яка може змінюватися щодня.

Хто користується послугами ПОН

Послугами постачальника останньої надії (функцію виконує НАК) користуються ті, постачальники яких не змогли виконувати свої зобов'язання. Таких клієнтів автоматично на три місяці віддають ПОН, а потім вони мають обрати іншого постачальника та укласти з ним уже довгостроковий договір.

Як зазначають у НАК "Нафтогазі", ПОН – це своєрідна страховка від раптової втрати поточного постачальника. ПОН підтримає безперебійне газопостачання для того, щоб бізнес міг продовжити стабільну роботу.

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Або величезні платіжки для людей, або порушення умов ПОН

"Нафтогаз" звернувся до Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг із проханням перевести всіх клієнтів ПОН на свій річний тариф (7,96 грн за куб), проте комісія досі не ухвалила рішення. Йдеться приблизно про 500 тис. клієнтів.

З одного боку, якщо вони не дозволять "Нафтогазу", то сотням тисяч сімей прийдуть величезні платіжки за газ. З іншого боку, якщо "Нафтогазу" передадуть усіх клієнтів, це фактично порушить конкурентні умови.

"ПОН – це тимчасове рішення для таких споживачів. Вони повинні протягом декількох місяців вибрати нового ринкового постачальника газу. Про це ми постійно нагадуємо і просимо зробити", – йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

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