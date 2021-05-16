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Виникла проблема. Люди не можуть переоформити субсидію через старий бланк

16 травня, 13:47

Денис Беспалов Денис Беспалов

Для переоформлення видають старі бланки, які не приймають

/ Фото: Олександр Яремчук, Сьогодні

Сьогодні у багатьох українців виникає проблема з переоформленням субсидії: люди заповнюють старі форми, приходять до відділів субсидій, а їх звідти завертають переробляти, оскільки "бланки старого зразка".

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Про це в Facebook написав освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

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Фото: "Укртрансгаз"

"Проблема у тім, що нові ("правильні") бланки, які затверджені буквально тиждень тому, 7 травня 2021 року, поки що відсутні на сайті Ради (там бланки "старого" зразка, які востаннє оновлювалися у 2019 році). Можливо, я погано дивився, але там знайти нові бланки мені не вдалося", – написав він.

Раніше новини "Сьогодні" писали, що з травня відбулися зміни в програмі житлових субсидій, тому для оформлення цього виду допомоги на наступний період українці повинні подати оновлену заяву і декларацію.

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