Влада придумала, як зменшити ціну газу для українців

Після того, як президент Володимир Зеленський доручив Кабміну знизити ціну газу для українців, уряд провів нараду з керівництвом Міністерства енергетики, НАК "Нафтогаз", НКРЕКП, Оператором ГТС, на якій було напрацьовано два підходи, що дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.

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Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі прем’єра Дениса Шмигаля.

Перший пропонує Міненерго — формування тарифів на газ за формулою "ціна на європейських хабах мінус транспортування газу до України". Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників.

Другий пропонує "Нафтогаз" — посилення конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить "Нафтогаз". Крім того, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів.

Також за результатами наради з відповідальними відомствами сформовано механізм, який дозволить зменшити ціну на транспортування газу. НКРЕКП терміново починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу.

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Нагадаємо, нардепи Олександр Качура і Микола Тищенко повідомили, що на 12 січня призначена онлайн-зустріч фракції "Слуга народу" з Вітренком, а також прем'єром Денисом Шмигалем. Головною темою стане підвищення тарифів ЖКГ та його наслідки.

Також, нагадаємо, із серпня 2020 року тарифи на газ для населення в Україні залежать від вартості палива на європейських ринках. Тому ціна на газ для українців змінюється кожен місяць, якщо не укладено договір з фіксованою ціною на рік. Крім того, із січня виросли тарифи на постачання газу.

Після цього в ряді регіонів прокотилися акції протесту проти нової ціни газу:

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