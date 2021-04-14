Влада зазирне українцям у гаманець: вимоги до надання субсидій посилять

Кабмін хоче знати, хто має рахунки у банках і отримує дивіденди, купує валюту і їздить за кордон

Український уряд прийняв проект постанови, яка має посилити адресність надання житлових субсидій громадянам. Тож нараховувати їх будуть саме тим, кому дійсно бракує грошей на оплату комуналки.

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Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Кабінет міністрів хоче:

переглянути підходи до врахування майнового стану (під час призначення житлових субсидій будуть враховувати доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів);

скасувати діяльність і повноваження комісій місцевих органів влади з призначення житлових субсидій за наявності умов, коли така субсидія не призначається;

посилити вимоги до призначення житлової субсидії, якщо претендент робить одноразові вартісні покупки, має банківські депозити, купує валюту чи банківські метали, їздить за кордон тощо.

В уряді вважають, що реалізація постанови не потребуватиме додаткових видатків та здійснюватиметься за рахунок і в межах коштів, передбачених у держбюджеті Міністерству соціальної політики на надання житлових субсидій.

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Нагадаємо, середній розмір субсидій в Україні в березні зріс на 13,6% порівняно з лютим, до 1686 гривень. Допомогу на оплату комуналки від держави отримали 2,95 млн українських сімей. На це з держбюджету витратили 4,8 млрд гривень.

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Як раніше пояснювала міністр соціальної політики Марина Лазебна, українців з низькими доходами закликають і надалі звертатися по допомогу, адже грошей на субсидії у держави вистачає.

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