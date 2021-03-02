В Україні введуть річні тарифи на газ: коли їх чекати

Пересічні громадяни не повинні щомісяця відслідковувати, як змінюються ціни на ринку газу, вважають у Кабміні

Уже в квітні-червні 2021 року постачальники газу в Україні повинні представити річні тарифи на газ для населення. Такі тарифи мають бути економічно обґрунтованими, але при цьому ціна буде фіксуватися на весь рік. В такому випадку влітку ціна буде вищою за ринкову, а взимку – нижчою. Робиться це для того, щоб тариф був передбачуваним.

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Нараду з питання введення річних тарифів на газ провели представники Кабміну, НКРЕКП і "Нафтогазу України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль додав, що населення не повинно щомісяця відслідковувати, як змінюються ціни на ринку газу. Тому річний тариф повинен захистити людей від різких коливань цін.

"Відкриття ринку газу в Україні стало важливим і потрібним кроком, що за рахунок конкуренції має демонополізувати галузь та дати можливість людям обирати найкращого і найвигіднішого для себе постачальника. Наступним кроком має стати річний продукт на газ, аби люди укладали контракти за фіксованою ціною на цілий рік та могли прогнозувати свої витрати" , – пояснив прем'єр.

Наступну нараду з цього питання проведе вже НКРЕКП безпосередньо з представниками теплокомуненерго.

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Нагадаємо, в Україні з 1 лютого до кінця опалювального сезону встановлена гранична ціна на газ 6,99 грн за кубометр.

При цьому експерти попереджали, що при виборі постачальника газу потрібно звертати увагу не тільки на тариф. Як прийняти розумне рішення і які документи потрібно зібрати, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

А про те, як зміняться пенсії українців в березні 2021-го, дивіться в новому шоу нашого блогера-пенсіонера, який став ютубером. "Дід Панч, молодь і пенсії", 3-й випуск.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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