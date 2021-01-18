В Україні обмежать тарифи на розподіл газу: список облгазів

Якщо рішення ухвалять, плата не перевищуватиме 1,79 гривні за кубометр на місяць

Профільна Нацкомісія завтра, 19 січня, займеться обмеженням тарифу на розподіл газу. Граничний рівень планують встановити на позначці 1,79 гривні за куб. м в місяць. Це другий крок, що робиться для зниження тарифів на газ для населення. Першим стало обмеження відпускної ціни на газ.

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Відповідний проєкт постанови внесений до порядку денного засідання НКРЕКП 19 січня. Йдеться про перегляд тарифів "Лубнигазу", "Гадячгаз", "Закарпатгазу" і ще 11 компаній.

Якщо проєкт затвердять, найбільше тарифи знизяться для компаній "Газовик" (майже на 30%) та "Лубнигаз" (- 27%).

Зниження тарифу для цих компаній призведе до того, що тарифи на розподіл газу по всій Україні не будуть перевищувати граничний рівень.

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Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що тариф на розподіл газу буде не вище 1,79 грн за кубометр на місяць. Але рішення про це має приймати не Кабмін, а Нацкомісія в сфері енергетики.

Також Шмигаль пояснював, що поява граничної ціни для населення не говорить про відмову України від розвитку ринку газу. У майбутньому Кабмін збирається зробити так, щоб всі газопостачальні компанії представили річні тарифи для населення.

Тоді споживачі зможуть підписати річний контракт і заздалегідь розуміти, скільки будуть платити. В такому випадку влітку ціна буде вищою за ринкову, а взимку – нижче, але при цьому вона буде передбачуваною, відзначав Шмигаль.

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Нагадаємо, тарифи вирішили обмежити після того, як різке підвищення цін на газ і вартості його доставки призвело до протестів. За останні півроку – з серпня-2020 по січень-2021 ціна на газ підвищилася більш ніж в два рази – з 3,24 грн/м 3 до 7,22 грн/м 3 (За цінами "Нафтогазу"). У підсумку в січні 2021 р. кінцева ціна на газ для населення без обліку вартості доставки перевищила 7-8 грн / куб. м і стала найвищою серед сусідніх країн.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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