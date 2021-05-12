У Рівному райраді за борги вимкнули воду і туалет: як викручуються чиновники (відео)

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У Рівному півтисячі чиновників опинилися в пікантній ситуації, коли залишилися без води і туалету. Комунальники від'єднали будівлю райадміністрації від води за борги. Як викручуються службовці, які все одно змушені ходити на роботу?

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Володимир Миколайчук.

На першому поверсі будівлі всі туалети зачинили — для відвідувачів почепили відповідні таблички. А працівники змушені ходити в кафе поряд. Добре, що там пускають навіть без додаткової сплати. Бо більшість знають на обличчя – ті ходять на комплексні обіди. Та службовці все одно нарікають, що треба відволікатися від робочого часу та місця, йти декілька хвилин.

Відео: Сьогодні

Однак директор водоканалу пояснює, що не мав іншого виходу, адже борг за спожиту воду сягнув 138 тисяч гривень. За пів року райрада, на чиєму балансі будівля, не заплатила жодного разу.

Микола Ткачук, заступник директора "Рівнеоблводоканалу" розповідає:

"У п’ятницю (7 травня. – Ред.) після отримання попередження частково погасили борг — заплатили 18 тисяч, але цього не достатньо. Відповідно у п’ятницю провели попередження, сьогодні відключили".

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У райраді кажуть, що такої рішучості від водоканалу не чекали. А не платили, бо орендарі їхніх приміщень теж заборгували їм – аж 3,5 млн гривень.

Богдан Михалюк, керівник управління майновим комплексом Рівненської районної ради каже:

"Комунальне підприємство направило листи на водоканал, щоб реструктуризувати до кінця року борг на певні платежі, які ми зобов’язані сплатити. Ми ідемо в процесі оплати".

А поки домовляються та шукають гроші — попросили сусідні кафе, ресторани та кав'ярні пускати до своїх убиралень службовців. Як довго – не знають. Бо у водоканалі поки що категоричні: без грошей води не дадуть.

Нагадаємо, борг українців з оплати ЖКГ наприкінці лютого зріс до 82,1 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше, ніж у січні. За даними Держстату, у квітні-2021 борг за комуналку скоротився до 79,3 млрд, з них за централізоване водопостачання та водовідведення – 6,1 млрд.