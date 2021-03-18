У березні закінчується дія фіксованого тарифу на газ: що буде з цінами

31 березня закінчується дія фіксованого тарифу на газ 6,99 грн за кубометр. Міненерго не планує продовжувати дію фіксованого тарифу після першого квітня, йдеться у новинах "Сьогодні".

Реклама

Водночас у відомстві розраховують, що після скасування обмеження ціни різко не збільшаться. Із цим згодні і експерти – кажуть, поки причин для стрімкого здорожчання блакитного палива немає.

Згідно з прогнозами, з квітня ціна, залежно від постачальника, коливатиметься в межах від 6,5 до 7,5 гривень за кубічний метр.

"Я думаю, ми січневі ціни не побачимо, це був такий надзвичайний випадок – багато факторів вплинуло на ріст. Я думаю, що скоріш за все ціна не зміниться. Зараз зростає ціна на нафту, але це буде вливати вже на той газ, який буде постачатись ближче до осені", – прогнозує експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Отже до наступного опалювального сезону ціни можуть збільшитися. Наскільки – поки спрогнозувати важко.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, в Україні планують ввести річні тарифи на газ для населення з 1 травня 2021 року. При цьому постачальників, найімовірніше, зобов'яжуть оголосити свої розцінки до 25 квітня 2021 року.

Реклама

Річні тарифи для населення мають повернути ринок газу України до норми.

Розцінки будуть економічно обґрунтованими, але при цьому ціна фіксуватиметься на весь рік. У такому випадку влітку ціна буде вищою за ринкову, а взимку – нижчою. Робиться це для того, щоб тариф був передбачуваним.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама