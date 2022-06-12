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Унікальна можливість: екскерівник "Нафтогазу" Коболєв розповів, як Україні зменшити споживання газу

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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12 червня, 15:31
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Екскерівник "Нафтогазу України" розповів про те, як країна може зменшити витрати на опалення
Екскерівник "Нафтогазу" Коболєв озвучив унікальну модель для опалювального сезону
Екскерівник "Нафтогазу" Коболєв озвучив унікальну модель для опалювального сезону / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Війна з Росією змусила українців замислитися над тим, як пережити опалювальний сезон 2022-2023 років.

Як розповів екскерівник компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв’ю для "LB live", нині країна має унікальну можливість зменшити споживання газу.

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"На ситуацію цієї зими впливатиме здатність України в новій воєнній реальності збалансувати споживання газу, зробити його меншим і, бажано, привести до рівня внутрішнього виробництва", – зазначив Коболєв.

Йдеться як про скорочення витрат гігакалорій тепла, так і про зменшення обсягів їх генерування. Найбільш очевидний та вигідний крок – це перехід приватних домогосподарств на електроенергію.

Ефективніша модель економіки центрального опалення полягає в тому, щоб якомога більше українців перейшли на новий спосіб опалення, бо з підприємствами це зробити складніше.

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Імідж на світовій арені

В умовах війни Україна постійно закликає країни Європи відмовитися від російських енергоносіїв. Для європейців це означає певні труднощі під час опалювального сезону. Щоб не викликати обурення на міжнародній арені, українці також повинні знаходити альтернативу.

Громадяни мають розуміти, що витрачати газ для опалення – недоречно і дорого. Коболєв підкреслив, що ринкова вартість умовних 5 млрд кубометрів газу в ЄС становить понад 5 млрд євро, і український споживач таких сум не заплатить. Заощаджені гроші можна використати на нагальніші потреби, а зекономити їх – шляхом переходу на іншу модель опалення.

Потрібно замислитись вже зараз

Чимало експертів наголошують, що майбутній опалювальний сезон буде дуже складним і до нього всім варто готуватись ще влітку. Насамперед проблема через тарифи – у 2021 році підприємства ТКЕ купували газ по 7,42 грн за кубометр, а в 2022-му ціни можуть зрости до 29 грн за кубометр.

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"Утримати тариф на тепло та гарячу воду за такої ціни буде неможливо", – зауважив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Кабмін сподівається до останнього не підвищувати тарифи для населення завдяки західному фінансуванню. Однак наразі механізми подібних компенсацій не напрацьовані.

Ще одна серйозна проблема – неможливість для багатьох українців платити за комуналку через втрату джерела доходів і майна через війну. За попередніми оцінками, майже 5 млн осіб не мають роботи, щоб оплатити рахунки за комуналку, те саме стосується більшості переселенців.

Олег Попенко додав, що на опалювальний сезон потрібно до 20 млрд кубометрів газу. З них майже 2 млрд кубометрів доведеться купити за кордоном, а це 2 млрд доларів, які потрібно звідкись узяти.

"Сьогодні" розповідали, для кого "Нафтогаз" вимушено став постачальником останньої надії, та розповідали, кому компанія розсилає "листи щастя".

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