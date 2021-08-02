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Україна завалюють сміттям. Чверть населення лишилася без доступу до послуг з вивезення відходів

2 серпня 2021 17:37

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Площа сміттєвих полігонів в країні вже можна порівняти з розмірами великих міст, зазначають екологи

В Україні стає все більше смітників

В Україні стає все більше смітників / Фото: Сьогодні, ГСЧС

Чи не кожен четвертий українець взагалі не має доступу до послуг з вивезення відходів. Це загрожує країні екологічними проблемами – сміття потрапляє на несанкціоновані звалища, скидається уздовж річок і в лісах. Шкідливі речовини забруднюють атмосферу і ґрунт, потрапляють в підземні води і завдають шкоди сільському господарству.

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Звалища і сміттєві полігони при цьому вже займають площу понад 9 тис. гектарів. Це можна порівняти з розмірами таких міст, як Кременчук і Хмельницький.

Про це розповів голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований в інтерв'ю УНІАН.

"Неймовірно, але 22% населення України взагалі не забезпечені послугами з вивезення сміття. Тому відходи потрапляють на несанкціоновані звалища", – зазначив він.

Штрафи ігнорують

Найгірша ситуація – в Закарпатській області, де 40% населених пунктів взагалі не охоплені централізованим збором побутових відходів. В результаті жителі складують сміття вздовж річок. Також великі проблеми з відходами є в Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

У багатьох випадках причина в тому, що місцеві громади не приділяють достатньо уваги питанню поводження з відходами, вважає Мальований. Наприклад, в населених пунктах не розроблені схеми санітарної очистки.

"Держекоінспекція перевіряє новостворені громади і надає приписи розробити схеми саночистки, усунути інші виявлені порушення. Часто ці вимоги ігнорують, адже штраф за порушення правил поводження з відходами нікого не лякає: він становить всього 850-1700 гривень", – вважає чиновник.

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Передбачається, що ці проблеми може вирішити законопроєкт "Про управління відходами" (№ 2207-1-д), який вже прийняли в першому читанні. Це документ покликаний узгодити українські правила з європейськими, а також підвищити штрафи для порушників.

Нагадаємо, Львів став першим містом в Україні, який продав своє сміття. 50 тонн компосту, який виготовили на єдиною в країні станції переробки органіки, продали за 15 450 гривень з онлайн-аукціону на Prozorro.

Раніше ми повідомляли, що в Київській області виявили величезне звалище.

Також нагадаємо, львівський сміття дістався до Житомирської області.

Про що ще говорять 2 серпня в Україні та світі, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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