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Українці нарешті отримають субсидії за травень і червень

6 липня 2021 14:03

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Гроші отримають ті домогосподарства, виплати яким перепризначували в автоматичному режимі після верифікації даних

Субсидії скоро виплатять, але вони будуть невеликими

Субсидії скоро виплатять, але вони будуть невеликими / Фото: Сьогодні

Одержувачі субсидій по оплаті послуг ЖКГ найближчим часом отримають виплати за травень і червень. Мова йде субсидії, які перепризначували автоматично. Середній розмір субсидії за ці місяці становить всього 290 гривень – через те, що вартість комуналки знизилася після завершення опалювального сезону.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Виплати здійснять тільки в липні, тому що органи соцзахисту отримали інформацію від Міністерства фінансів за результатами верифікації даних в кінці червня. Зараз відбувається процес перерахування коштів в регіони.

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"На підставі цієї інформації органами соціального захисту населення проведено перепризначення житлових субсидій в автоматичному режимі для домогосподарств, які отримували її в опалювальному періоді 2020-2021 років", – зазначили в Мінсоцполітики.

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Нагадаємо, оновлені правила видачі субсидій передбачають, що більшості українців провели автоматичний перерахунок. Йдеться про 2,5 млн домогосподарств, тобто 85 відсотків одержувачів допомоги по оплаті комуналки. Решті 15% доведеться звернутися в місцеві центри соцзахисту і надати документи особисто. Список документів визначається окремо в кожному випадку.

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До слова, строк подачі заяв подовжено до 1 жовтня. Однак субсидію все одно призначать з травня цього року "заднім числом". Подати документи можна онлайн або в місцевих відділеннях органів соцзахисту.

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