Українців зобов'язали замінити стару проводку: як це зробити

Державна комісія зобов'язала українців замінити електропроводку. Застарілі електромережі в будинках – це давня проблема, а до того ж небезпечна. Чимало пожеж пов'язані саме з тим, що проводка не витримала напруги. Старі дроти розраховані на всього 3 кВт, а тільки один електрочайник тягне 2 кВт. У кращому випадку вибиває пробки на лічильнику, у гіршому – починає горіти сама техніка, причому разом з будинком.

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У тому, як будемо спільно змінювати електропроводку і скільки це коштує, розбирався кореспондент "Сьогодні" Дмитро Волков.

Що не так зі старою проводкою

Глава ОСББ Василь Рудницький впевнений: напруги в мережах житлових будинків перестало вистачати через те, що в квартирах українців стало більше техніки.

"Коли будувався будинок, тоді ви самі розумієте, яка була побутова техніка. Телевізор, холодильник, п'ять лампочок – це все. Електропроводка відповідала тим навантаженням. А сьогодні в кожну квартиру вже стільки напхали побутової техніки, вона не витримує", – говорить Рудницький.

Але це не зовсім так, адже потрібно враховувати енергоефективність техніки. А вона суттєво зросла. Наприклад, холодильник радянських часів міг споживати до 500 кВт на місяць. А сучасний холодильник (навіть не найвищого класу економії) накручує всього 170 кВт на рік. Те ж стосується пилососів, телевізорів, пральних машин та інших побутових електроприладів.

Але зараз часто включають електричний обігрів квартир і будинків. І ось тут вже з'являється нестача енергії. До того ж міста розростаються, а потенціал електромереж за ними не встигає. Не скасовується і знос проводів.

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Приклад ще однієї причини: будівельні компанії в Ірпені під Києвом встановили трансформатори значно нижчої потужності, ніж це необхідно споживачам, а ЖЕКи й ОСББ взяли такі трансформатори на баланс. Як результат, почастішали аварії, а люди довго сидять без світла.

У чому проблема з заміною мереж

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері комунальних послуг та енергетики (НКРЕКП) видала постанову № 475. Згідно з цим документом, в хрущовках доведеться переробляти старі електромережі на нові, більш потужні (до 5 кВт). А тимчасові трансформатори в новобудовах мають піти в небуття.

Правда, все це відбудеться не за помахом чарівної палички, а за гроші мешканців будинків.

"Цей трансформатор належить нашому кооперативу. Згідно з постановою № 475, нам, ймовірно, доведеться замінювати його на більш потужний. А заразом і проводку. Це сотні тисяч гривень. Оголосити, щоб пенсіонери – а тут їх більшість – принесли по 20 000 гривень, серйозно?" – дивується голова правління садівничого товариства "Світанок" Дмитро Волков.

Мешканці кооперативу підтверджують його побоювання. Кажуть, що сума непідйомна. Максимум, який можуть заплатити – 200-300 гривень на місяць.

І що робити?

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У містах для ОСББ діють програми компенсації ремонтів і реконструкцій. Глава одного з об'єднань мешканців Василь Рудницький розповідає, що вже давно користується столичною програмою "70/30". І в ній дійсно є пункт "Капітальний ремонт або технічне переоснащення внутрішньобудинкового електрообладнання".

Принцип простий – ОСББ створює проєкт, пише обґрунтування і подає заявку. Якщо комісія схвалює проєкт, наприклад, вартістю в 1 млн гривень, то місто заплатить 700 тис. гривень. Ще 300 тис. потрібно зібрати самим мешканцям.

В ОСББ, яке очолює Василь, за допомогою компенсацій вже утеплили будинок, модернізували систему опалення і замінили кабелі в ліфтах. Зараз звернулися до місцевої влади з проєктом заміни проводки. Вийшло, що кожному жителю доведеться заплатити по тисячі гривень.

Тому жителів великих міст в перспективі чекає нова реальність. А за їхніми межами сушать голови і розраховують, що в уряді придумають програми компенсацій і для них.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні поки зберегли пільговий тариф на електроенергію 1,68 грн. З 1 січня 2021 в Україні скасовано дію пільгового тарифу на електроенергію для населення на перші 100 кВт⋅ч в місяць. З цієї дати діє єдина ціна на весь обсяг місячного споживання – 1,68 грн за кВт⋅ч.

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Навіть після цього ціна за електрику залишилася приблизно в два рази нижчою за реальну ринкову вартість.

Також у Верховній Раді пояснювали, навіщо зрівнювати ціну електрики для українців і промисловості.

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