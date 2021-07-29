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На українців цієї зими чекають нові тарифи на опалення

29 липня 2021 6:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Підхід до формування вартості тепла для його виробників змінився. Крім того, вся відповідальність перейшла до місцевої влади

Україна веде підготовку до зими

Україна веде підготовку до зими / Фото: AFP, Shutterstock

Україна продовжила активно готуватися до зими, причому в прийдешньому сезоні тарифи на опалення для українців будуть встановлюватися але новими правилами. Тепер це питання ніяк не регулює центральна влада – за все відповідають тільки місцеві керівники.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В Україні триває підготовка до опалювального сезону. Цього року весь процес відбувається в дещо нових умовах, адже тепер тарифи на тепло і гарячу воду повністю встановлюють місцеві органи влади. Це важлива частина реформи децентралізації, адже такі нововведення підштовхують місцевих керівників не закривати очі на неефективність комунальних підприємств, надійність їх роботи і якість послуг", – сказав Шмигаль.

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Як відомо, Кабмін з травня не регулює ціну газу для тепловиків – тарифи залежать від місцевої влади. Йдеться про те, що ТКЕ, більшість з яких належить місцевій владі, тепер повинні укладати контракти з газопостачальними компаніями самостійно.

Що важливо знати про підготовку до зими

  • На початок червня обсяг газу в підземних сховищах України досягав 15,5 млрд кубометрів. Це на 13% менше торішніх показників.
  • Всього Україна при підготовці до опалювального сезону 2021-2022 років планує накопичити 19-20 млрд кубометрів блакитного палива. Такий обсяг палива потрібен, щоб комфортно пережити наступну зиму.
  • Минулий сезон закачування газу в українські підземні сховища став рекордним: до старту опалювального сезону 2020-2021 в ПСГ накопичили 28,3 млрд куб. м газу. Це був максимальний обсяг за останні 10 років і на 30% більше, ніж на початку опалювального сезону 2019-2020 років.

Нагадаємо, при цьому Кабмін прогнозує, що в найближчі роки гаряча вода і опалення в Україні подорожчають на третину.

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А про те, як уже виросла вартість комунальних послуг в Україні, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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