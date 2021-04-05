Українців атакували газівники: пенсіонерів з боргами обманюють і навіть б'ють

Під час карантину в Україні заборонено припиняти будь-які комунальні послуги, навіть боржникам. Але газовики стали йти на хитрість. Щоб змусити людей платити, вони перекривають газ під приводом уявного витоку. А іноді просто перерізають труби і навіть вдаються до фізичної сили.

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Кореспондент "Сьогодні" Максим Урлапов поспілкувався із жертвами свавілля газівників і дізнався, що можна зробити в такій ситуації.

Мешканка приватного будинку в Фастові Валентина Михайлівна ледь ходить – недавно пережила інсульт. Нещодавно в її двір через незачинені ворота зайшов співробітник газової служби, підійшов до труби і перекрив газ. Навіть не став кликати господарів. Коли жінка вийшла на ґанок і запитала, що він робить, газівник, затинаючись, сказав, що у неї нібито витік газу. Валентина Михайлівна йому одразу не повірила. І дійсно – коли її син пішов до газконтори, там йому сказали зовсім інше.

"Йому відповіли: вам не підключать, тому що є заборгованість за газ. І поки ви не погасите заборгованість, газ ніхто підключати не буде. Я вважаю, що це шахрайство. Це було зроблено заради того, щоб відключити газ і змусити нас заплатити борг", – розповіла Валентина Михайлівна.

І таких випадків дуже багато. Під офісом газової компанії вишикувалася довга черга ошуканих людей, розповідає син Валентини Михайлівни. Серед них багато пенсіонерів. Також є вагітні та матері з маленькими дітьми. Люди впевнені, що газконтори йдуть на хитрість через заборону позбавляти газу під час карантину.

Валентина Михайлівна намагається платити за газ скільки може. Але борг все одно виріс до 8 тисяч гривень. Жінка хотіла оформити реструктуризацію, але для цього потрібно відразу заплатити половину суми, а таких грошей немає. До інсульту вона справно платила за блакитне паливо, а тепер уже не може – багато грошей іде на ліки. Газовикам вона пообіцяла, що за літо виплатить весь борг. Але її не стали слухати. А через відключення газу температура в будинку впала до 9-12 градусів. Для тих, хто переніс інсульт, такі умови неприпустимі.

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А в селі Гора Київської області співробітник облгазу взагалі побив подружню пару пенсіонерів. Вони чинили опір відключенню газу в їхньому будинку. Жінці після цього наклали шість швів на обличчя, констатували струс мозку. Її чоловік, який нещодавно переніс інсульт, теж потрапив під кулаки газівника.

Що робити?

Ми вирішили самі дізнатися у газівників, чому вони вдаються до таких заходів. Але в газконтору знімальну групу не пустили через карантин. На журналістські запити ані в "Київоблгазі", ані в "Київоблгаззбуті" ніхто не відповів. Зате в "Нафтогазі України" кажуть, що такі методи незаконні.

Людям радять писати скарги НКРЕКП. Це можна зробити електронною поштою – адреса є на сайті Нацкомісії. Кожне звернення там зобов'язані перевірити. У НКРЕКП є технічні фахівці, які можуть встановити, чи збрехала газконтора про витік газу. Штраф – до 85 тисяч гривень за кожен такий випадок.

"Це працює. Тепер регулятор дуже ретельно ставиться до таких випадків. Тому що такі випадки не поодинокі. Такі випадки будуть системно карані – не тільки одноразовим штрафом, а й системно. До того, що забиратимуть ліцензію", – говорить представник "Нафтогазу" Максим Рабинович.

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Також можна подати в суд з вимогою компенсувати матеріальні та моральні збитки. Деякі жителі Фастова так і вчинили.

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А побита представником газзбуту Галина Петрівна збирається змінити постачальника. Зробити це можна легко і дуже швидко. Вже понад мільйон українців скористалися цією послугою.

І якщо вашим постачальником буде не облгаззбут, а інша компанія, то і тероризувати перестануть. Згідно з законом, ці організації мають бути чітко розділені. І те, що вони діють у змові, – це вже грубе порушення, за яке передбачено санкції, аж до позбавлення ліцензії.

Нагадаємо, 31 березня в Україні закінчилася дія фіксованого тарифу на газ – 6,99 грн за кубометр. Тобто з 1 квітня тарифи знову стали ринковими і можуть зростати, як це було в кінці минулого року. Правда, поки що економічних передумов для цього немає – влітку газ дешевшає на світових ринках.

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