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Українцям запропонували сезонні тарифи на газ – в чому вигода

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
12 серпня, 06:00
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Постачальники газу в Україні випробували нові тарифні плани – виключно на опалювальний сезон
В Україні з'явилися нові тарифи на газ
В Україні з'явилися нові тарифи на газ / Фото: Сьогодні

Більшість побутових споживачів газу в Україні користуються фіксованим річним тарифом з "літньої" ціною. Проте, постачальники підготували альтернативні цінові пропозиції – сезонні. Найпоширеніша сезонна пропозиція – тарифні плани з рівномірної оплатою, тобто можливістю платити за паливо рівномірними частинами щомісяця.

"Загальна сума до оплати в таких тарифних планах визначається відповідно до обсягу газу, який клієнт в середньому споживає протягом опалювального сезону. А далі цю суму людина платить рівномірними частинами щомісяця", – пояснили фахівці порталу ГазПравда.

Ціна теж буде "сезонною"

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Постачальники обіцяють однакову вартість кубометра до самого кінця опалювального сезону, тобто до кінця квітня. Таким чином можна уникнути пікового навантаження на сімейний бюджет в холодні зимові місяці, рівномірно розподіливши витрати на інші місяці.

Вартість кубометра в цих пропозиціях ідентична річній базовій. Рекордне подорожчання газу в світі не дозволило запропонувати більш низькі ціни, ніж в річних фіксованих контрактах:

  • державний "Нафтогаз України" запропонував ціну в 7,96 грн за кубометр;
  • регіональні газзбути, що працюють під брендом "Твій газзбут" – 7,99 грн за кубометр.

Нагадаємо, до незвичайного для літа підвищення цін на газ призвели пожвавлення європейської економіки, низькі запаси палива у сховищах, а також російський "Газпром ", який штучно створює дефіцит газу на європейському ринку, обмежуючи обсяги поставок. На думку фахівців, таким чином Росія намагається "вибити" у ЄС вигідні умови запуску газопроводу "Північний потік – 2" в обхід України.

Як відомо, з 1 травня побутових споживачів в Україні перевели на річні тарифи на газ. Газсбити при цьому все одно зобов'язані публікувати прайси щомісяця, адже вони не мають права тільки підвищувати ціну протягом року, а ось знижувати тариф можна.

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А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль недавно підрахував, що без річного тарифу українці платили б по 13-15 грн за кубометр газу.

Як за останній рік зросла вартість комунальних послуг в Україні, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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