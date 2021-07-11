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Українцям нарахують штрафи за несплату комуналки через субсидії? В Мінсоцполітики відповіли

11 липня 2021 18:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Згідно з новою постановою, тепер всі українці отримуватимуть субсидію в грошовій формі

Субсидії скоро виплатять, але вони будуть невеликими

Субсидії скоро виплатять, але вони будуть невеликими / Фото: Сьогодні

У Міністерстві соціальної політики України пояснили українцям чи буде нарахована пеня за травень через невчасну сплату комунальних послуг, якщо виною тому стали затримки субсидій.

Про це повідомляє пресслужба.

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"Як зазначено у статті 26 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії", - йдеться у повідомленні.

До травня цього року українці мали можливість отримувати субсидію як у грошовій готівковій формі, так і в грошовій безготівковій формі. Проте з травня, згідно з Постановою уряду "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 14 квітня 2021 року, субсидію готівкою отримуватимуть уже всі.

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Українцям потрібно буде звернутись для оформлення субсидії. Громадянин повинен буде вказати, куди саме потрібно перераховувати кошти: на банківський рахунок чи на відділення пошти.

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Раніше ми повідомляли, що оновлені правила видачі субсидій, які Кабмін змінив заднім числом, з 1 травня, передбачають автоматичне перепризначення допомоги. Але деяким категоріям населення все ж доведеться самостійно подавати документи – заяву та декларацію про доходи – вручну.

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