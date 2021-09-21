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Україна на 90% готова до опалювального сезону. Що буде з тарифами?

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
21 вересня, 06:00
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Повноваження зі встановлення тарифів на тепло надано органам місцевого самоврядування
В Україні не планується підвищення тарифів на опалення
В Україні не планується підвищення тарифів на опалення / Фото: Колаж: Сьогодні

Області України, станом на 20 вересня, на понад 90% технічно готові до старту опалювального сезону, протягом якого тарифи для населення не повинні підніматися.

Про це розповів міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає пресслужба відомства.

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"Підготовка до опалювального сезону перебуває у фокусі уваги Уряду, зокрема й Міністерства розвитку громад та територій України. В першу чергу маємо говорити про фізичну готовність. За даними органів місцевого самоврядування, вона складає понад 90%. Співробітники Мінрегіону регулярно здійснюють візити до регіонів з метою моніторингу ситуації. Йдемо за графіком", – сказав Чернишов.

Крім того, на світових ринках регулярно змінюється ціна газу, але в процесі підготовки до опалювального сезону важливим є укладення довгострокових договорів між підприємствами ТКЕ з ТОВ "Нафтогаз Трейдинг".

"Газова компанія запропонувала одну з найнижчих цін на ринку – 7420 грн за тис. куб. м (з ПДВ та без інших надбавок) у рамках Обсягу і "Фіксований". Тож тарифи на опалення та гарячу воду підвищуватися не повинні", – розповів глава Мінрегіону.

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За його словами, міністерства щодня проводять зустрічі з главами міст і керівниками обласних держадміністрацій. Вони стосуються як фізичної підготовки, так і тарифної політики. У той же час, повноваження щодо встановлення тарифів на тепло в новому опалювальному сезоні надано органам місцевого самоврядування.

Які тарифи на газ чекають на українців у вересні

Ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:

  • "КіевГазЕнерджі" – 19,80 гривень за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;
  • "Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок;
  • "Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.

Є і ті компанії, які виставили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ по 8 гривень 94 копійки за кубометр.

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Нагадаємо, в Україні більш ніж за півроку зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.

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