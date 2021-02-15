Три мільйони українців отримують субсидії: чи вистачає грошей

Допомога на оплату комуналки надається також у вигляді пільг, пояснила міністерка Лазебна

Середній розмір субсидії на оплату комуналки в Україні у січні 2021 року склав 2200 гривень. Допомогу отримують близько 3 млн українських сімей. При цьому українців з низькими доходами закликають і надалі звертатися за субсидіями, адже грошей на таку допомогу у держави вистачає.

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Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

Ці три мільйони сімей, за її словами, віддають за комуналку 10% своїх доходів, а все інше компенсує держава.

"Коштів на виконання програм субсидій достатньо", – сказала Лазебна.

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Вона нагадала, що у цілому в Україні працює дві програми допомоги з оплати комунальних послуг. Це, власне, програма субсидій, а також пільги для окремих категорій населення (1,8 млн людей). Наприклад, 100% вартості комунальних послуг для учасників бойових дій оплачує держава.

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Також повідомлялося, що в Україні не нараховуватимуть штрафи і пеню за прострочені січневі рахунки за газ або тепло.

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