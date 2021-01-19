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Тарифи на газ знижуються з 1 лютого: офіційний документ

19 січня, 10:34

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Кабінет міністрів опублікував прийняту постанову

В Україні офіційно опублікували постанову про зниження ціни на газ для населення до 6,99 грн за кубометр. Така гранична ціна вводиться з 1 лютого і буде діяти максимум до 31 березня (якщо карантин не закінчиться раніше, що малоймовірно).

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Документ опублікований на сайті уряду.

У ньому говориться, що в разі, якщо постачальник відмовиться подавати газ по 6,99 грн, його клієнти автоматично перейдуть до постачальника останньої надії. Таким постачальником затверджений "Нафтогаз", він погодився продавати паливо по 6,99 грн.

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За підрахунками прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це дозволить знизити суми в платіжках за газ загалом на 30%, а для деяких споживачів – до 40%. Тобто середня платіжка зменшиться приблизно на 500 гривень.

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Нагадаємо, тарифи вирішили обмежити після того, як різке підвищення цін на газ і вартості його доставляння призвело до протестів. За останні півроку – з серпня-2020 по січень-2021 ціна на газ підвищилася більш ніж вдвічі – з 3,24 грн/м 3 до 7,22 грн/м 3 (За цінами "Нафтогазу"). Зрештою в січні 2021 р. кінцева ціна на газ для населення без обліку вартості доставляння перевищила 7-8 грн/куб. м і стала найвищою серед сусідніх країн.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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газ тарифи документи постанова ціна на газ Кабінет міністрів тариф на газ

Джерело: Сьогодні

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