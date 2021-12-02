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Тариф на газ для деяких українців стане захмарним – кому не пощастить найбільше

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
2 грудня, 11:45
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У "Нафтогазі" попередили про підвищення ціни до 30 грн. за куб для деяких груп населення
Кому доведеться платити 30 грн за куб газу
Кому доведеться платити 30 грн за куб газу / Фото: Колаж: Сьогодні

Для 457 тис. українських сімей у грудні тарифи на газ можуть злетіти до 30 грн. за куб. Це загрожує тим, хто користується послугами постачальника останньої надії і зможе перевестися на річний тариф.

Про це повідомляє прес-служба компанії "Нафтогаз" 1 грудня.

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Це означає, що для українців, які не уклали контракт із постачальником газу, більше не діятиме спеціальна ціна на блакитне паливо.

З грудня для клієнтів Постачальника останньої надії (ПОН) можуть автоматично перевести на річні тарифи "Нафтогазу".

Якщо цього не станеться, ПОН буде змушений постачати газ за ціною, яка розрахована за формулою і може змінюватись щодня.

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"У такому разі ціна на газ змінюватиметься щодня і може становити понад 30 грн/куб.м", – заявили у "Нафтогаз".

Від чого це залежить?

Дозволити "Нафтогазу" забрати під своє крило клієнтів чи заборонити може лише Нацкомісія у сферах енергетики та комунальних послуг.

Наразі сімей, які залишилися без постачальника газу близько 457 тис., повідомили у компанії.

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Тарифи на газ у грудні

Українські постачальники природного газу встановили нові ціни для населення на грудень . У "Нафтогазу" тариф не змінився і становить 7,96 грн за куб.

Однак є й дешевші постачальники, наприклад, "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) пропонує 7,799 грн та 7,80 грн за куб. пропонує Neogas.

Найдорожчий газ продає Херсонська обласна енергопостачальна компанія 13,5 грн за куб (річний тариф), а захмарний місячний тариф у "ТАС Енергія" – 38,35 грн/куб.

"Сьогодні" разом із експертом розбиралися, як високі ціни на газ вдарили по українським виробникам продуктів і писали, за яких умов Україна зможе відмовитись від газу РФ.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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