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Субсидію відберуть не за всі покупки дорожче 50 тисяч гривень: список винятків

18 травня, 21:05

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Під час призначення допомоги з оплати комунальних послуг не будуть враховуватися деякі великі одноразові витрати

Деякі великі покупки не будуть враховувати при оформленні субсидії

Деякі великі покупки не будуть враховувати при оформленні субсидії / Фото: Сергій Ніколаєв, Сьогодні

Міністерство соціальної політики України уточнило нові правила отримання субсидій, які дійсні з 1 травня. Позбавляти допомоги будуть не за всі одноразові покупки на суму понад 50 тис. гривень. Винятки:

  • оплата комунальних послуг та заборгованості з неї;
  • оплата медичних послуг;
  • оплата навчання.
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Про це розповів заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

Відео: Сьогодні

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Він уточнив, що тепер під час призначення субсидії враховується інформація про внески в статутний капітал організацій, купівлю корпоративних прав, дорогих речей, рухомого і нерухомого майна на суму понад 50 тис. гривень.

Нагадаємо, всі одержувачі субсидій з 1 травня повинні заново подати заяви на отримання допомоги. На це відвели кілька місяців, але народний депутат Олексій Кучеренко попередив: документи краще подавати вже тепер, адже нові правила можуть спровокувати невдоволення населення і "конфліктні ситуації".

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