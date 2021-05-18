Субсидію відберуть не за всі покупки дорожче 50 тисяч гривень: список винятків

Деякі великі покупки не будуть враховувати при оформленні субсидії / Фото: Сергій Ніколаєв, Сьогодні
Міністерство соціальної політики України уточнило нові правила отримання субсидій, які дійсні з 1 травня. Позбавляти допомоги будуть не за всі одноразові покупки на суму понад 50 тис. гривень. Винятки:
- оплата комунальних послуг та заборгованості з неї;
- оплата медичних послуг;
- оплата навчання.
Про це розповів заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.
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Він уточнив, що тепер під час призначення субсидії враховується інформація про внески в статутний капітал організацій, купівлю корпоративних прав, дорогих речей, рухомого і нерухомого майна на суму понад 50 тис. гривень.
Нагадаємо, всі одержувачі субсидій з 1 травня повинні заново подати заяви на отримання допомоги. На це відвели кілька місяців, але народний депутат Олексій Кучеренко попередив: документи краще подавати вже тепер, адже нові правила можуть спровокувати невдоволення населення і "конфліктні ситуації".