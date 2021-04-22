Субсидія проти депозиту. Кому з українців відмовлять у пільгах

Якщо людина має кілька квартир та автомобілів – про субсидію можна не мріяти, натякають у Мінсоцполітики

Якщо пересічний українець має депозит, але хоче отримувати субсидію, він має бути готовий, що йому можуть відмовити. Уряд посилив вимоги для тих, хто хоче допомогу від держави на комірне. Тепер претендентів перевірятимуть два міністерства. В яких випадках можете не отримати субсидію?

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Про це в випуску "Сьогодні" розповідає Віра Качмар.

Взимку – 4000 гривень. Улітку 1500 – це комірне, яке сплачує киянка Вікторія. Живе сама, але в її в однокімнатній квартирі ще зареєстровані донька з онукою, які давно виїхали за кордон.

Відео: Сьогодні

"Якщо я сплачую все за комунальні послуги за трьох, щось залишається. Взагалі на їжу навіть не залишається. Вже нема розмови про те, щоб я встановила за 4 тисячі лічильники водні", – каже Вікторія Саїд Абдул Алі.

Кілька років тому Вікторія подала на отримання субсидії. Тоді завітала спеціальна комісія і підтвердила, що Вікторія живе одна, тож пільгу на опалювальний сезон жінка отримала. Але коли звернулася через рік – комісія відмовила.

Щоб таких непорозумінь не виникало, третю сторону, а саме комісії, які розглядали такі виняткові випадки – ліквідували. Тепер, щоб отримати пільгу знову, Вікторії досить надати соцзахисту довідку, що донька й онука з нею не проживають. Перевірити, чи не збрехала, може соціальний працівник, навідавшись будь-якого часу.

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Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко пояснює:

"Ми ж прекрасно розуміємо, що значна частина людей у нас зареєстрована в одному місці, а фактично проживає або працює в іншому місті. Якщо це і зараз підтверджується документально, то ми просто на підставі цих документів можемо вже приймати рішення без розгляду на комісійних справах".

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Також соцслужба тепер вирішуватиме, чи надавати субсидію родині, яка мешкає на понаднормовій площі. Для будинків – це понад 230 квадратів. Для квартир – 130 і більше. Ліквідація комісій – не єдине нововведення. Вимоги для охочих одержати субсидії посили.

Субсидію не дадуть, якщо маєте на депозиті більш як 50 тисяч гривень або зберігаєте кошти в цінних паперах. Володієте кількома квартирами чи двома автомобілями, наприклад. Раніше Міністерство соцполітики не мало повного доступу всієї цієї інформації. І знаходились ті, хто свідомо брехав про свій достаток. Аби хитрунів викрити, долучили Міністерство фінансів.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев розповідає:

"Є факти зловживання з наданням субсидій. Наприклад, є випадки, що близько 830 осіб за минулий рік купили валюти на 139 млн гривень. При цьому вони є отримувачами субсидій. Для звичайних громадян, для яких дійсно передбачається субсидія, нічого не зміниться".

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Оскільки усіх охочих одержати допомогу від держави перевірятимуть посилено, з 1 травня субсидіантам треба наново подати всі документи. Це заява та декларація про доходи і витрати сім'ї. Через карантин їх прийматимуть поштою або онлайн.

Нагадаємо, середній розмір субсидій в Україні у березні зріс на 13,6% порівняно з лютим, до 1686 гривень. Допомогу на оплату комуналки від держави отримали 2,95 млн українських сімей. На це з держбюджету витратили 4,8 млрд гривень.

Як раніше пояснювала міністр соціальної політики Марина Лазебна, українців з низькими доходами закликають і надалі звертатися по допомогу, адже грошей на субсидії у держави вистачає.

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