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Субсидія на комуналку: кому доведеться повторно подати документи

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
14 грудня, 06:30
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З моменту останнього подання документів на субсидію обставини могли змінитися
Цього року було розширено коло людей, які можуть отримувати субсидії
Цього року було розширено коло людей, які можуть отримувати субсидії / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що багатьом українцям автоматично перепризначили субсидію на комуналку. Деяким громадянам доведеться повторно подати документи на нове призначення.

Як розповіла "Фактам" міністр соціальної політики Марина Лазебна, субсидії перепризначали на підставі інформації та результатів верифікації, які є у реєстрах.

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"Винятком були випадки, коли необхідно надати або підтвердити ті чи інші дані, які могли змінитися. Наприклад, якщо одержувач субсидії раніше не надавав свої банківські реквізити для перерахування монетизованої субсидії", – наголосила міністр.

Підтвердити право на субсидію мають і ті, хто отримував її за фактичним місцем проживання, а не за місцем реєстрації. Тоді треба підтвердити місце проживання, адже воно могло змінитися.

Також і тим, кому вона призначалася без урахування членів сім'ї, зареєстрованих, але які не проживають за місцем реєстрації. Оскільки з моменту останнього подання документів обставини могли змінитися.

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"Цього року було розширено коло людей, які можуть отримувати субсидії. Ми проаналізували практику та включили до переліку загальних підстав призначення субсидії ті випадки, які раніше потребували окремого розгляду та вирішення комісій органів місцевого самоврядування", – зауважила Марина Лазебна.

Йдеться про випадки, коли хтось із членів домогосподарства офіційно працює за кордоном або перебуває за кордоном, але доглядає дитину до трьох років, або є безробітним, але зареєстрований у центрі зайнятості.

Як отримати субсидію?

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону та розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня до 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

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Громадянин надає:

  • заяву про призначення та надання житлової субсидії;
  • декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Раніше повідомляли, що для деяких українців змінили правила одержання субсидій. Насамперед йдеться про мешканців Донбасу, які використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень.

Нагадаємо, в Україні різко зменшилася кількість сімей, які одержують субсидії. Якщо минулого року допомогли більш як трьом мільйонам, то цього року – майже на півмільйона менше. А декого взагалі змусять повернути виплати.

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