Субсидії стали скромнішими: скільки платять українцям

В цілому за місяць на допомогу субсідіантам витратили понад 5 млрд гривень

Середній розмір субсидій в Україні в лютому знизився на 748 гривень в порівнянні з січнем і становив 1483 гривні. Зменшення пов'язане зі зниженням цін на природний газ для населення в лютому.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

Тобто при розрахунку розміру субсидій за січень була врахована ціна на газ 8,5-9 гривень за куб. метр, а за лютий – 6,99 грн і менше. Крім того в лютому був проведений перерахунок сум пільг і субсидій за січень 2021 року.

Загальна сума нарахованих пільг і субсидій за лютий становила 5,3 млрд гривень. Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує близько 3 млн домогосподарств.

Як розраховують розмір субсидії?

Частину рахунку за комунальні послуги субсідіант оплачує сам. Це т.зв. обов'язковий платіж, він визначається окремо для кожної родини (за формулою). Принцип простий – чим нижчі доходи домогосподарства, тим менший відсоток обов'язкової плати. Обов'язкова частина платежу залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу.

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Сама субсидія призначається в розмірі різниці між вартістю послуг ЖКГ (в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів) і розміром обов'язкової частки платежу.

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У більшості випадків, щоб звернутися за субсидією потрібно подати лише два документи – заяву і декларацію. Всю іншу інформацію органи соцзахисту отримують за запитами від податкової служби, Пенсійного фонду, МВС, органів місцевого самоврядування та постачальників комунальних послуг.

Як раніше пояснювала міністр соціальної політики Марина Лазебна, українців з низькими доходами закликають і надалі звертатися за допомогою, адже грошей на субсидії у держави вистачає.

Про те, за якими соцнормам нараховують субсидії під час карантину, дивіться у відео:

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