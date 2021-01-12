Субсидії зростають: скільки отримують українці та як оформити допомогу

Крім програми субсидій, в країні діють пільги на оплату комуналки

Субсидії залишаються головним механізмом допомоги населенню з оплатою комуналки. Їх отримує 3,1 млн сімей, а середній розмір допомоги підвищився до 1633 грн в грудні 2020 порівняно з 1601 грн в листопаді. Ще майже 1,8 млн сімей користується пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг, тобто платять на 25-100% менше залежно від категорії пільговика.

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Такі дані оприлюднило Міністерство соціальної політики України. Відомство нагадало, що українці, які ще не користувалися субсидіями, але тепер потребують їх через зростання тарифів на газ, можуть звернутися за оформленням допомоги:

особисто до посадової особи територіальної громади, ЦНАП або також органу соціального захисту населення в містах обласного значення;

дистанційно через вебсайт Мінсоцполітики;

заповнивши заяву і декларацію і відправивши їх поштою до органу соціального захисту.

Розмір обов'язкового платежу за комуналку визначається індивідуально для кожної сім'ї. Це робиться за єдиною формулою і залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну людину. З документів подавати потрібно лиш заяву та декларацію про доходи.

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Призначення субсидії має завершитися за 10 днів у загальних випадках і за 30 днів – у виняткових (якщо потрібне окреме рішення комісії після перевірки матеріального стану сім'ї).

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Важливо, що під час карантину розмір субсидії розраховується на підставі збільшених на 50% соціальних норм споживання послуг.

Нагадаємо, в держбюджеті на 2021 рік на субсидії закладено 36,6 млрд грн. Як запевнила голова Мінсоцполітики Марина Лазебна, цієї суми вистачить для проходження опалювального сезону:

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