Субсидії припинять нараховувати: хто може залишитися без допомоги на комуналку у 2022 році

Якщо українець понад 3 місяці не сплачував платіжки, то йому скасують субсидію

Втратять допомогу на комуналку і ті, у кого заборгованість понад 20 неоподатковуваних мінімумів / Фото: Колаж: Сьогодні

Деякі українці в опалювальний сезон 2021-2022 років можуть залишитись без субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Як повідомляється у постанові №848 Кабміну без допомоги залишаться ті, хто має борги за комуналку.

Реклама

Виявилося, що якщо українець понад 3 місяці не сплачував платіжки, то йому припинять нараховувати субсидію.

Втратять допомогу на комуналку і ті, у кого заборгованість вище 20 неоподатковуваних мінімумів (один – 17 гривень).

"Нарахована виконавцем комунальної послуги з посиланням на рішення суду щодо норм споживання природного газу побутовими споживачами у разі відсутності лічильників газу та у зв'язку із приведенням обсягів використаного природного газу побутовими споживачами відповідно до стандартних умов", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Водночас якщо людина уклала договір реструктуризації боргів, то заборгованість буде скасовано, а субсидія залишиться дійсною.

Нагадаємо, що українці завжди можуть перевірити, чи призначено субсидію на оплату ЖКГ, в Єдиному державному реєстрі одержувачів житлових субсидій.

Як отримати субсидію?

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону та розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня до 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Реклама

Громадянин надає:

заяву про призначення та надання житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Раніше повідомляли, що в Україні різко зменшилася кількість сімей, що одержують субсидії. Якщо минулого року допомогли більш як трьом мільйонам, то цього року – майже на півмільйона менше. А декого взагалі змусять повернути виплати.

Нагадаємо, для деяких українців змінили правила одержання субсидій. Насамперед йдеться про мешканців Донбасу, які використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень,