Як дізнатися розмір субсидії на комуналку онлайн: інструкція

Дані знаходяться в Єдиному держреєстрі одержувачів житлових субсидій

У Мінсоцполітики розробили функціонал, який дозволяє українцям дізнатися статус субсидії на оплату комунальних послуг онлайн і перевірити, в якому розмірі була схвалена субсидія.

Як перевірити субсидію?

Дані знаходяться в Єдиному держреєстрі одержувачів житлових субсидій. Для їх отримання досить знати тільки адресу. Користувачеві необхідно зайти на державний портал.

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/ Фото: скріншот

В меню зліва потрібно вибрати область України, населений пункт, вулицю, номер будинку і номер квартири. Прізвище не треба вказувати – по ньому дізнатися про нарахування субсидії не можна.

Далі необхідно пройти перевірку, натиснувши на кнопку "Я не робот". Коли перевірка закінчиться, кнопка "Шукати" стане активною, і її можна буде натиснути.

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Статус субсидії відобразиться в першій колонці таблиці. Також, портал дозволяє з'ясувати її розмір. Для цього потрібно натиснути на кнопку зі значком "очі" в колонці "Призначено за період".

У спливаючому вікні буде вказана сума допомоги. Вона буде залежати в залежності від того, чи наступив уже опалювальний сезон.

/ Фото: скріншот

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Які документи подаються і на який строк надається субсидія

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Громадянин надає:

заяву про призначення і надання житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Раніше ми повідомляли, що в проекті держбюджету на 2022-й передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, вже восени 2021-го може почати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави – зробить простіше перевірки субсидіантів.