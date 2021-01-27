Русский
$ 28,15
34,19
  1. Економічні новини
  2. Новини ЖКХ

Зниження ціни на газ розширили на ОСББ

27 січня, 13:17

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Побутові споживачі можуть отримувати блакитне паливо не безпосередньо від постачальників

Дія граничної ціни на природний газ 6,99 грн за кубометр розширена на об'єднання власників багатоквартирних будинків (ОСББ). Обмеження діятиме стільки ж, скільки і для окремих побутових споживачів – з 1 лютого максимум до 31 березня.

Реклама

Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України на засіданні 27 січня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

В тренді
Податковий ліміт на посилки з-за кордону знову змінять: за що заплатимо

Рішення довелося прийняти, тому що населення отримує газ як безпосередньо через постачальників, так і через ОСББ.

Реклама

Нагадаємо, крім встановлення граничної ціни, в Україні знизили тарифи для 14 облгазів. У результаті тариф на розподіл газу (окрема платіжка) не перевищує 1,79 грн за кубометр на місяць.

Відео: Сьогодні

Тарифи вирішили обмежити після того, як різке підвищення цін на газ і вартості його постачання призвело до протестів. За останні півроку – з серпня-2020 по січень-2021 – ціна на газ підвищилася більш ніж удвічі: з 3,24 до 7,22 грн/м3 (за цінами "Нафтогазу"). У підсумку в Україні в січні 2021 року кінцева ціна на газ для населення без обліку вартості постачання перевищила 7-8 грн/куб. м і стала найвищою серед сусідніх країн.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

газ тарифи ОСББ ціна на газ Олексій Гончаренко Кабінет міністрів тариф на газ

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Українцям готують нові тарифи на газ: коли їх чекати
Українцям готують нові тарифи на газ: коли їх чекатиНовини ЖКГ
"Нафтогаз" запропонував газзбутам знижку на газ для населення, але є умоваНовини ЖКГ
Тарифні протести: як у регіонах України мітингують проти високої ціни на газ (відео)
Тарифні протести: як у регіонах України мітингують проти високої ціни на газ (відео)Економіка
В Україні знизили ціну на газ для населення
В Україні знизили ціну на газ для населенняНовини ЖКГ
В Україні обмежать тарифи на розподіл газу: список облгазів
В Україні обмежать тарифи на розподіл газу: список облгазівНовини ЖКГ
Експлейнер. Газзбути не зобов'язані продавати газ населенню за 6,99 грн
Експлейнер. Газзбути не зобов'язані продавати газ населенню за 6,99 грнНовини ЖКГ

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти