Зниження ціни на газ розширили на ОСББ

Дія граничної ціни на природний газ 6,99 грн за кубометр розширена на об'єднання власників багатоквартирних будинків (ОСББ). Обмеження діятиме стільки ж, скільки і для окремих побутових споживачів – з 1 лютого максимум до 31 березня.

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Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України на засіданні 27 січня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Рішення довелося прийняти, тому що населення отримує газ як безпосередньо через постачальників, так і через ОСББ.

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Нагадаємо, крім встановлення граничної ціни, в Україні знизили тарифи для 14 облгазів. У результаті тариф на розподіл газу (окрема платіжка) не перевищує 1,79 грн за кубометр на місяць.

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Тарифи вирішили обмежити після того, як різке підвищення цін на газ і вартості його постачання призвело до протестів. За останні півроку – з серпня-2020 по січень-2021 – ціна на газ підвищилася більш ніж удвічі: з 3,24 до 7,22 грн/м3 (за цінами "Нафтогазу"). У підсумку в Україні в січні 2021 року кінцева ціна на газ для населення без обліку вартості постачання перевищила 7-8 грн/куб. м і стала найвищою серед сусідніх країн.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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