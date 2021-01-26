Доведеться почекати: коли українці побачать платіжки зі зниженою ціною на газ

Українці отримають платіжки з новими тарифами на газ лише у березні, оскільки гранична ціна газу 6,99 грн за кубометр встановлюється з 1 лютого. Платіжки, які прийдуть в лютому, – це рахунки за січень.

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Про це розповів в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в інтерв'ю "Економічній правді".

За його словами, це проблема, оскільки людям доведеться сплатити великі рахунки в лютому.

"Є така проблема, тому що знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березн ... Частково зниження ціни <...> компенсує великі суми, які люди будуть змушені платити за в лютому. Сподіваюся на певне розуміння, але відчуваю, людям важко буде в лютому платити цю суму", – сказав Вітренко.

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При цьому він уточнив, що якби уряд не обмежив ціни на газ, суми в платіжках за лютий були б приблизно на чверть вище, ніж ті, що будуть за січень.

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Нагадаємо, у Верховній Раді вже обговорюють ідею виплатити українцям компенсації за січневі ціни на газ. На думку голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, організувати такі виплати можна за рахунок "резерву субсидій".

Нагадаємо, крім встановлення граничної ціни на газ, в Україні також знизили тарифи для 14 облгазів. Внаслідко цього тариф на розподіл газу (окрема платіжка) не перевищує 1,79 грн за кубометр на місяць.

У Кабміні також пояснювали, що поява граничної ціни для населення не говорить про відмову України від розвитку ринку газу. У майбутньому Кабмін збирається зробити так, щоб всі газопостачальні компанії представили річні тарифи для населення.

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Тарифи вирішили обмежити після того, як різке підвищення цін на газ і вартості його доставки призвело до протестів. За останні півроку – з серпня-2020 по січень-2021 – ціна на газ підвищилася у понад в два рази: з 3,24 до 7,22 грн/м 3 (За цінами "Нафтогазу"). Зрештою, в Україні в січні 2021 року кінцева ціна на газ для населення без урахування вартості доставки перевищила 7-8 грн/куб. м і стала найвищою серед сусідніх країн.

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