Кабмін розбереться, чому в січні непомірно зросли тарифи на газ – Шмигаль

В січні тарифи на газ будуть коливатися – від 6,99 до 11 грн в окремих областях, де є монопольне становище облгазів. Це було своєрідне зловживання, яке повинен розслідувати Антимонопольний комітет.
Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд буде розбиратися з тим, чи правомірно підвищувалися ціни. Якщо в одній області ціна була 7,22 грн, наприклад, у НАК "Нафтогаз", а в іншій – майже 11 грн ... Питання в тому, чому так", – сказав він.
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При цьому глава уряду нагадав, що в країні працює механізм державних субсидій.
"Для тих, хто потребує підтримки держави, вона надається досить швидко", – сказав Шмигаль.
Також Шмигаль повідомив, що в Україні уріжуть тариф на транспортування газу.
На тлі протестів проти підвищення тарифів на газ для населення влада готує план щодо їх зниження .
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