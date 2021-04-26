Правила нарахувань субсидій змінили – у кого відберуть допомогу

Щороку з 1 травня в Україні переглядають перелік заявників на комунальні субсидії. Зазвичай це не означає нічого особливого – просто стандартна процедура. Але не цього року. Кабмін вирішив, що перевіряти претендентів на субсидії потрібно ретельніше. Ті, хто поклав в банк велику суму під відсотки або купив іноземну валюту, з субсидією можуть попрощатися.

Реклама

За що ще можуть позбавити допомоги, дізнавалися новини "Сьогодні". Текст самої постанови досі не оприлюднений, а тому інформацію про нові правила призначення субсидій довелося збирати по крихтах.

За що будуть відбирати субсидії?

Наявність банківського депозиту на суму понад 56 тис. грн. Це сума більша за 25 прожиткових мінімумів.

Але є нюанс: в Україні діє закон про банківську таємницю. Тобто інформація про депозити має бути закрита для третіх осіб, пояснює голова комітету економістів України Андрій Новак. Тому він вважає ініціативу Кабміну не тільки антисоціальною, але і нелегітимною з погляду права.

Купівля валюти, товарів або послуг на 50 тис. гривень.

"Ми виявили, що за минулий рік 830 одержувачів субсидій купили валюти на 139,9 млн грн", – пояснив це правило заступник міністра фінансів Роман Єрмолічев.

Для довідки: в Україні субсидії отримують близько 4 млн людей. Але через 830 недобросовісних осіб ретельно перевірятимуть усіх. А значить, когось можуть позбавити державної допомоги. При цьому абсолютно не ясно, як будуть відслідковувати клієнтів обмінників – згідно з законом, фізособи можуть обмінювати валюту на 150 000 гривень без пред'явлення паспорта.

Поїздки за кордон. Деталей за цим пунктом поки що немає, а він насторожує чи не найбільше, каже міністр соцполітики (2016-2019 рр.) Андрій Рева.

"У нас же є державна програма – лікування за кордоном дітей. У тому числі трансплантація. І що, якщо сім'я поїхала, вона не потребує субсидії?", – дивується колишній міністр.

Читайте також: Зеленський відтермінував тотальну установку лічильників газу в Україні

Інші проблеми

Реклама

Є ще одне нововведення: уряд скасував комісії, які дозволяли призначати субсидії в окремих випадках.

За підрахунками Андрія Реви, тільки у Вінницькій області в цей опалювальний сезон з 36 тис. субсидій через спецкомісії призначили 19 тис. Тобто, якби комісій не було, всі ці сім'ї отримали б відмову. Але у Кабміну інша логіка – там запевняють, що комісії все одно нічого не вирішують:

"Які рішення приймають комісії? В основному це два аспекти. Перший: надання субсидій на понаднормову площу. Сім'я проживає в приміщенні, більше нормативу. Це майже половина комісійних справ. Якщо ми приймаємо ці рішення автоматично – то навіщо нам ці комісії? Другий аспект: у батьків зареєстровані, але не проживають діти або інші члени домогосподарства. Це і тепер підтверджується документально, але паралельно кожне рішення виноситься на комісію. Більше 300 тис. випадків по країні. Ми просто на підставі документів можемо ухвалювати рішення, без розгляду комісійних справ", – розповів заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

У Кабміні посилення правил пояснили численними порушеннями. Їх виявили в ході верифікації одержувачів субсидій. Щоб не було таких зловживань, чиновники вирішили ретельніше перевіряти заявників.

"Люди, які оформляють субсидію, в окремих випадках після цього роблять внески до статутного капіталу товариств або підприємств на суми більше 50 тис. грн. Тобто на комунальні послуги коштів не вистачає, а на статутні внески – будь ласка", – навів приклад Музиченко.

А Андрій Рева упевнений: посилення правил пов'язано з тим, що на субсидії не вистачає грошей в держбюджеті. Спочатку програма фінансування передбачала більш 36 млрд грн. У січні суму скоротили до 35 млрд грн. У Мінфіні ж запевняють, що більше нічого урізати не будуть. Тільки кажуть про чергове посилення адресності виплат.

Реклама

Нагадаємо, середній розмір субсидій в Україні в березні виріс на 13,6% порівняно з лютим, до 1686 гривень. Допомогу на оплату комуналки від держави отримали 2,95 млн українських сімей. На це з держбюджету витратили 4,8 млрд гривень.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама