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З'явився виняток із правил. Як не втратити субсидію при купівлі квартири

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
17 серпня, 06:00
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Правила отримання субсидій передбачають заборону на великі покупки, але у власників квартир з'явилася лазівка
При покупці квартири можна не втратити субсидію
При покупці квартири можна не втратити субсидію / Фото: уніан, Сьогодні

"Протипоказанням" до призначення субсидії тепер не буде купівля квартири, якщо вона зроблена протягом шести місяців після продажу іншої квартири, яка була єдиним житлом. В цілому ж право на субсидію втрачають ті, хто купив квартиру, земельну ділянку, автомобіль або товари тривалого користування на 50 тис. грн і більше. Йдеться про одну покупку протягом року

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Такі зміни затвердив Кабінет міністрів України.

Крім того, на субсидію як і раніше не можуть претендувати ті, в чиїй власності знаходиться більше одного об'єкта у власності, якщо один з них знаходиться в селі або належить відразу декільком особам.

Норми житла для отримання субсидій

Норма житла, на яку призначається субсидія, на домогосподарство з людини становить майже 49 кв. м і 13,65 – на кожну наступну людину. Тобто на сім'ю з трьох людей – близько 75 кв. м.

Але в наданні субсидії точно відмовлять, якщо:

  • площа квартири перевищує 130 кв. м,
  • площа будинку – понад 230 кв. м.
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При призначенні субсидії не враховуються житлові приміщення, що знаходяться у спільній частковій або спільній власності, або розташовані в сільській місцевості та отримані у спадок.

Нагадаємо, з 1 жовтня субсидії в червоних зонах карантину будуть розраховувати за особливими нормами споживання води, газу і "світла".

Раніше в Мінцифри придумали новий вид контролю за субсидіями – за допомогою технології блокчейна.

Також читайте, як перевірити перенарахування та розмір субсидії онлайн.

В цілому послуги ЖКГ в Україні за останній рік подорожчали на третину:

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