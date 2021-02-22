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На численні прохання: платіжки за газ і розподіл можуть знову об'єднати

22 лютого, 23:17

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Вітренко виступає за єдині тарифи на доставляння газу в різних регіонах

Уряд працює над тим, щоб повернутися до єдиної платіжки за газ і його розподіл, яку громадяни України отримували до 2020 року.

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Про це повідомив виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Вітренко у Facebook.

"З конкретних речей, над якими ми зараз працюємо у відповідь на запит багатьох споживачів, – це перехід на одну платіжку за газ та розподіл", – зазначив він.

Вітренко додав, що тариф на розподіл не має бути в одних регіонах вищим, ніж у інших.

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Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 24 грудня 2019 року змінила порядок оплати доставляння газу і з 1 січня 2020-го платіжки за газ і його доставляння доводиться оплачувати окремо – постачальнику газу і газорозподільній компанії.

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Нагадаємо, після того як Україна перейшла до конкурентного ринку блакитного палива – споживачі можуть обирати собі постачальників газу.

Ми також писали, в яких областях України найкраще і найгірше платять за комунальні послуги.

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