Перерахунок субсидій йде повним ходом. Кому потрібно надати додаткові документи

Особисто звертатися до органів соціальний захисту доведеться далеко не всім одержувачам – 85% субсідіантов це не потрібно

Оновлені правила видачі субсидій встановлюють, що більшості українців проведуть автоматичний перерахунок. Йдеться про 2,5 млн домогосподарств, тобто 85% одержувачів допомоги з оплати комуналки. Решті 15% доведеться звернутися в місцеві центри соцзахисту і надати документи особисто. Перелік таких документів визначається окремо в кожному випадку.

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Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

"Кому потрібно звернутися з додатковими документами? Це ті, хто орендують житло. Внутрішньо переміщені особи. Домогосподарства, яким субсидія призначалася без окремих членів сім'ї. Тобто там, де декларувалося, що людина зареєстрована, але чомусь не проживає. Якщо говорити про кількості, то це приблизно 15% від загальної чисельності одержувачів субсидій ", – пояснив чиновник.

До речі, строк подачі заяв подовжено до 1 жовтня. Однак субсидію все одно призначать з травня цього року "заднім числом", а потім вже автоматично перепризначать всім одержувачам на опалювальний сезон.

Подати документи можна онлайн або в місцевих відділеннях органів соцзахисту.

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Також ми розповідали, з якою квартирою не дадуть субсидію.